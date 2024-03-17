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الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة 601 التابعة للهندسة القتالية بجروح خطيرة خلال المعارك بوسط قطاع غزة

Lebanon 24
17-03-2024 | 00:14
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