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غارات إسرائيلية تستهدف المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس بالتزامن مع أخرى استهدفت شمال شرقي رفح (العربي)

Lebanon 24
17-03-2024 | 00:35
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