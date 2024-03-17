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الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا تابعا لحزب الله ليلا في الخيام ونقطة استطلاع في كفركلا جنوب لبنان (العربي)

Lebanon 24
17-03-2024 | 02:37
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