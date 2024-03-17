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الراعي: كيف يمكن مخالفة الدستور وعدم انتخاب رئيس بانتخابه تعود الثقة بلبنان ومؤسساته

Lebanon 24
17-03-2024 | 04:35
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البطريرك الراعي: كيف يمكن مخالفة الدستور وعدم انتخاب رئيس؟
lebanon 24
17/03/2024 13:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: ان التمنع والتبطؤ في انتخاب رئيس يؤدي الى استسهال مخالفة القوانين من المسؤولين حتى باتت وجهة نظر يمكن الاستنساب منها وفق ما يناسب كل واحد منهم والأخطر حين يتم استبدال الموظفين على قاعدة دينية أو طائفية
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17/03/2024 13:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا أدري لماذا لا يُدعى المجلس النيابي للانعقاد وانتخاب رئيس للجمهورية لكي تنتظم جميع المؤسسات الدستورية
lebanon 24
17/03/2024 13:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نتمنى عدم الانزلاق في لبنان الى هذه الحرب العمياء وحماية الجنوب والمواطنين الآمنين ونؤكد ضرورة الذهاب فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
17/03/2024 13:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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