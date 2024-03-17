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وزير خارجية إسرائيل: بدون دخول رفح لا يمكن الانتصار في الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
17-03-2024 | 05:48
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