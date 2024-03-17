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الطيران الإسرائيلي نفذ منذ بعض الوقت غارة مستهدفاً بلدتي مروحين وعيتا الشعب (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
17-03-2024 | 06:26
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