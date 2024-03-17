Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفلسطينية: تهديدات نتنياهو المتواصلة باجتياح رفح تحد سافر للإجماع الدولي على حماية المدنيين

Lebanon 24
17-03-2024 | 08:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: نطالب بتحويل المواقف الدولية الإيجابية بشأن حماية المدنيين في رفح إلى آليات عمل دولية ملزمة (الجزيرة)
lebanon 24
17/03/2024 19:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يبحث هاتفيا ووزير الخارجية الأميركي حماية المدنيين في غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
17/03/2024 19:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو للدولة الفلسطينية تحد سافر لإدارة بايدن (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/03/2024 19:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن عليها أن تراعي حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية (الجزيرة)
lebanon 24
17/03/2024 19:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:44 | 2024-03-17
13:42 | 2024-03-17
13:31 | 2024-03-17
13:13 | 2024-03-17
12:41 | 2024-03-17
12:31 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24