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بن غفير يطالب بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-03-2024 | 14:41
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