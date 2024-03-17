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وزير الخارجية الأردني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ضرورة وقف الحرب على غزة فورا ويحذر من خطورة تفاقم "الكارثة الإنسانية" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-03-2024 | 14:59
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