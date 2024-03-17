Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: مقتل النقيب دانيال بيرتس قائد فصيل في الكتيبة 77 في السابع من تشرين الأول واحتجاز جثته لدى حماس

Lebanon 24
17-03-2024 | 15:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي كان محتجزا في غزة وجثته لا تزال بيد حماس
lebanon 24
18/03/2024 01:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الضابطان القتيلان هما قائد سرية بكتيبة تابعة للواء غفعاتي وقائد فصيل في نفس الكتيبة
lebanon 24
18/03/2024 01:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أحد الجنود الأسرى منذ 7 تشرين الأول لدى حماس تأكدت وفاته وقد تم العثور على بيانات تبين ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
18/03/2024 01:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كان يعتقد بأنه مخطوف لدى "حماس"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في الـ7 من تشرين الاول
lebanon 24
18/03/2024 01:29:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:27 | 2024-03-17
19:07 | 2024-03-17
19:06 | 2024-03-17
18:58 | 2024-03-17
18:54 | 2024-03-17
18:52 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24