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بايدن: هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن
Lebanon 24
17-03-2024
|
17:39
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