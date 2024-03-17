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الجيش الأردني: أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة من مصدر غير معلوم على الحدود مع سوريا

Lebanon 24
17-03-2024 | 18:15
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