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رئيس الوزراء الأيرلندي: نشعر بقلق عميق إزاء الكارثة في غزة وحياة طفل فلسطيني تساوي حياة طفل إسرائيلي

Lebanon 24
17-03-2024 | 18:49
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