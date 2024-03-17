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"بي بي سي" تغيّر شعار "إكس" الخاص بها من الأحمر إلى الأسود وسط تقارير تفيد بتنكيس علم الاتحاد في بعض المباني الحكومية فيما قالت تقارير إن القناة على أهبة الاستعداد لإعلان وشيك من العائلة المالكة

Lebanon 24
17-03-2024 | 19:41
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