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الجيش الإسرائيلي يطالب سكان حي الرمال حيث يقع مستشفى الشفاء بترك منازلهم

Lebanon 24
18-03-2024 | 01:58
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