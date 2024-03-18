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المروحيات الإسرائيلية تستهدف أي شخص يحاول يتحرك في حي الرمال بغزة (العربية)

Lebanon 24
18-03-2024 | 02:45
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