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رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: سنعرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا

Lebanon 24
18-03-2024 | 04:16
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