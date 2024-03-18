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مسؤول إسرائيلي: وفد حماس في المفاوضات يواجه صعوبة في التواصل مع عناصر الحركة في غزة

Lebanon 24
18-03-2024 | 04:22
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