السفير المصري علاء موسى بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية بري في عين التينة: التأكيد على المساعي لانتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تشكيل وجهة نظر موحدة لانتخاب الرئيس

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