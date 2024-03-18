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برنامج الأغذية العالمي: "مجاعة وشيكة في شمالي غزة و70% من السكان قد يواجهون جوعا كارثيا

Lebanon 24
18-03-2024 | 07:14
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