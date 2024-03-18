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متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لـ"سكاي نيوز": لا بديل عن إدخال المساعدات لقطاع غزة برًا من حيث الفاعلية

Lebanon 24
18-03-2024 | 09:11
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