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البنك الدولي: سنقدم لمصر 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات من بينها 3 مليارات للحكومة (العربية)

Lebanon 24
18-03-2024 | 09:57
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