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"كتائب القسام": استهدفنا عددا من آليات العدو المتوغلة في مستشفى الشفاء وأوقعنا جنودا قتلى وجرحى

Lebanon 24
18-03-2024 | 10:06
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