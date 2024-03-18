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رئيس المجلس المحلي لمستوطنة المطلة: المطلة أُخليت بالكامل وتضرر أكثر من 130 منزلاً وكل شي مغلق (الميادين)

Lebanon 24
18-03-2024 | 10:51
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