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رئيس المجلس المحلي لمستوطنة المطلة: المطلة أُخليت بالكامل وتضرر أكثر من 130 منزلاً وكل شي مغلق (الميادين)
Lebanon 24
18-03-2024
|
10:51
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