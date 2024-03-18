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"سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية: بايدن يتحدث مع نتنياهو الآن عبر الهاتف

Lebanon 24
18-03-2024 | 10:54
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