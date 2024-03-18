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حماس: الشهيد المبحوح هو مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة بذل جهوداً مع الأجهزة الأمنية لتأمين وصول المساعدات (الميادين)

Lebanon 24
18-03-2024 | 12:09
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