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السيناتور بيرني ساندرز: واشنطن تدافع وحدها تقريبا عن حكومة نتنياهو المتطرفة في حربها الشاملة ضد الفلسطينيين (الجزيرة)

Lebanon 24
18-03-2024 | 12:54
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