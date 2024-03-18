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نتنياهو: تحدثت مع بايدن حول تحقيق أهداف حرب غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة (الشرق)

Lebanon 24
18-03-2024 | 12:57
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