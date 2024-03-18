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الشرطة الإسرائيلية بشأن مظاهرات الحريديم: استخدمنا القوة ضد المتظاهرين مثيري الشغب في القدس (الجزيرة)

Lebanon 24
18-03-2024 | 13:20
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