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أردوغان: اعتبارا من الصيف المقبل سنؤمّن حدودنا مع العراق بالكامل وسنكمل حتما ما تبقى من أعمالنا في سوريا (الشرق)

Lebanon 24
18-03-2024 | 13:47
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