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سوليفان: نتوقع أن إسرائيل لن تمضي قدماً في عملية رفح قبل أن نجتمع معا لوضع الاستعدادات لذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
18-03-2024 | 14:41
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