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سوليفان: حماية الصحفيين أمر نأخذه على محمل الجد وأبلغنا إسرائيل مرارا بمعاملة المعتقلين وفق القانون الدولي

Lebanon 24
18-03-2024 | 14:42
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