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مكتب رئيس الوزراء الكندي: ترودو عبّر في اتصال هاتفي مع غانتس عن قلقه بشأن الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح

Lebanon 24
18-03-2024 | 17:53
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