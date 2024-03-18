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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـAWP: سيتم فتح ممر آمن للنازحين والمدنيين لإخلاء منطقة مجمع الشفاء الطبي في غزة

Lebanon 24
18-03-2024 | 18:04
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