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3 شهداء وعدد من المصابين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلين وشقة سكنية في رفح

Lebanon 24
18-03-2024 | 18:24
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