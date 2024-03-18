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5 شهداء وعدد من المصابين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلين وشقة سكنية بمدينة رفح
Lebanon 24
18-03-2024
|
18:29
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