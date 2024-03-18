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أكسيوس: المفاوضات بين إسرائيل وحماس للوصول إلى وقف مؤقت للنار هي الأولى منذ شهور

Lebanon 24
18-03-2024 | 20:14
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