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وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير وسموتريتش يهددان بالانسحاب من الحكومة حال الإفراج عن " إرهابيين" ضمن صفقة الرهائن (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-03-2024 | 03:42
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