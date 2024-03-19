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ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: اؤكد وجوب الاسراع بإستكمال عقد المؤسسات الدستورية والمسؤولية الاولى في هذا الاستحقاق تبقى علينا

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:53
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