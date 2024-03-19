Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: همنا الاساسي الابقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول اي تصدع اضافي في بنيته الى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح اجراء الاصلاحات المناسبة

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة ولكن المشكلة ان هناك تيارين في البلد الاول يريد انهيار الدولة والثاني ربما يسعى للمساعدة في اعادة بناء الدولة
lebanon 24
19/03/2024 12:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: مستعد للمحاكمة ونحنُ لها ومن يجب الخضوع لذلك هو الذي يسعى للتعطيل ولن نسمح بإنهيار الدولة
lebanon 24
19/03/2024 12:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات لكي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة
lebanon 24
19/03/2024 12:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا بد من اللجوء الى اعتماد قاعدة استثنائية في تأمين تمويل الدولة من خلال سلف خزينة من اجل استمرار المرفق العام وتأمين الخدمات العامة الاساسية للمواطنين في غياب الاعتمادات اللازمة والضرورية وفي ظلّ ظروف استثنائية منها تقلبات سعر الصرف
lebanon 24
19/03/2024 12:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:55 | 2024-03-19
06:50 | 2024-03-19
06:49 | 2024-03-19
06:22 | 2024-03-19
06:12 | 2024-03-19
05:58 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24