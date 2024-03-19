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ميقاتي: نحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة ولكن المشكلة ان هناك تيارين في البلد الاول يريد انهيار الدولة والثاني ربما يسعى للمساعدة في اعادة بناء الدولة

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:58
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ميقاتي: مستعد للمحاكمة ونحنُ لها ومن يجب الخضوع لذلك هو الذي يسعى للتعطيل ولن نسمح بإنهيار الدولة
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19/03/2024 12:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ميقاتي: الحكومة تقوم بتسيير امور الدولة والعباد فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد لاعادة الانتطام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية انتخبوا رئيسا ليرتاح لبنان
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19/03/2024 12:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا أرغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجه الى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لادارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ
lebanon 24
19/03/2024 12:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كانت الواردات في حدود 230 الف مليار ليرة عام 2023 وصرفنا منها بما فيه السلف المقرة في مجلس الوزراء 204 الآف مليار وقد اضطررنا للقيام بذلك من اجل المصلحة العامة وتسيير الدولة والوفاء بالتزاماتها
lebanon 24
19/03/2024 12:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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