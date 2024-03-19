ميقاتي: نحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة ولكن المشكلة ان هناك تيارين في البلد الاول يريد انهيار الدولة والثاني ربما يسعى للمساعدة في اعادة بناء الدولة

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