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ميقاتي: سنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة ابناء الجنوب الى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:00
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