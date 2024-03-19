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ميقاتي: إننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسرائيل ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الامد
Lebanon 24
19-03-2024
|
05:02
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