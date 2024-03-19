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وزير الخارجية البرازيلي: ندعم موقف لبنان في المطالبة بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701

Lebanon 24
19-03-2024 | 05:31
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