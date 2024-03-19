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وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: تم اليوم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء لتمويل مشروع معالجة الانهيار الحاصل في نفق شكا

Lebanon 24
19-03-2024 | 07:29
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