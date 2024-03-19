17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: تم اليوم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء لتمويل مشروع معالجة الانهيار الحاصل في نفق شكا
Lebanon 24
19-03-2024
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إقرار مجلس الوزراء للزيادات.. كيف بدا المشهد داخل الإدارات العامة اليوم ؟
Lebanon 24
بعد إقرار مجلس الوزراء للزيادات.. كيف بدا المشهد داخل الإدارات العامة اليوم ؟
19/03/2024 14:38:18
19/03/2024 14:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يبحث في هذه الأثناء الخطوط العريضة لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف ويستمع إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي
Lebanon 24
مجلس الوزراء يبحث في هذه الأثناء الخطوط العريضة لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف ويستمع إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي
19/03/2024 14:38:18
19/03/2024 14:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: من أبرز أهداف مشروع موازنة 2024 تمكين القدرة التمويلية للخزينة التي تبقى اليوم ركيزة الاستقرار المالي والنقدي كما والعنصر الاهم لاستدامة الادارات والمؤسسات العامة وتوفير الخدمات للمواطنين واعادة بناء اقتصاد فعّال
Lebanon 24
ميقاتي: من أبرز أهداف مشروع موازنة 2024 تمكين القدرة التمويلية للخزينة التي تبقى اليوم ركيزة الاستقرار المالي والنقدي كما والعنصر الاهم لاستدامة الادارات والمؤسسات العامة وتوفير الخدمات للمواطنين واعادة بناء اقتصاد فعّال
19/03/2024 14:38:18
19/03/2024 14:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء
19/03/2024 14:38:18
19/03/2024 14:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
16:29 | 2024-03-18
18/03/2024 04:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق مثيرة عن القمح.. دولة قرب لبنان من أكبر المنتجين له!
Lebanon 24
حقائق مثيرة عن القمح.. دولة قرب لبنان من أكبر المنتجين له!
17:00 | 2024-03-18
18/03/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
Lebanon 24
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
15:07 | 2024-03-18
18/03/2024 03:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا ما يُضعف حزب الله".. مسؤول إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
"هذا ما يُضعف حزب الله".. مسؤول إسرائيلي يكشف
15:00 | 2024-03-18
18/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أرعبَ علم "حزب الله" إسرائيليين قرب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير!
Lebanon 24
هكذا أرعبَ علم "حزب الله" إسرائيليين قرب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير!
12:00 | 2024-03-18
18/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:32 | 2024-03-19
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف وادي حامول عند أطراف الناقورة
08:25 | 2024-03-19
الجيش الإسرائيلي سمح بدخول 22 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة (الحدث)
08:14 | 2024-03-19
نتنياهو: هناك جهات من داخل إسرائيل تتعاون مع الأميركيين ضد الحكومة (العربية)
08:11 | 2024-03-19
جعجع: هذه دول صديقة للبنان وتحاول أن تساعد في انتخاب رئيس الجمهورية ولذلك كنت صريحًا معهم بأنّ المشكلة هي لدى محور الممانعة لأنّه لا يريد انتخابات أو يريدها على قياسه
08:10 | 2024-03-19
جعجع: لم نطرح أسماء خلال اللقاء وانا متأكد انه في حال تمت الدعوة لعقد جلسات فسيتم انتخاب رئيس
08:08 | 2024-03-19
جعجع بعد استقباله "اللجنة الخماسية": هذه دول صديقة للبنان وتحاول أن تساعد في انتخاب رئيس الجمهورية ولذلك كنت صريحًا معهم بأنّ المشكلة هي لدى محور الممانعة لأنّه لا يريد انتخابات أو يريدها على قياسه
فيديو
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
19/03/2024 14:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
19/03/2024 14:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
19/03/2024 14:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24