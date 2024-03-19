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المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: 26 دولة من الاتحاد تريد وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-03-2024 | 07:44
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