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جعجع بعد استقباله "اللجنة الخماسية": هذه دول صديقة للبنان وتحاول أن تساعد في انتخاب رئيس الجمهورية ولذلك كنت صريحًا معهم بأنّ المشكلة هي لدى محور الممانعة لأنّه لا يريد انتخابات أو يريدها على قياسه

Lebanon 24
19-03-2024 | 08:08
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جعجع: هذه دول صديقة للبنان وتحاول أن تساعد في انتخاب رئيس الجمهورية ولذلك كنت صريحًا معهم بأنّ المشكلة هي لدى محور الممانعة لأنّه لا يريد انتخابات أو يريدها على قياسه
lebanon 24
19/03/2024 14:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه وفد "الاعتدال الوطني": الكتلة عرضت علينا مبادرة جدية وواضحة المعالم للوصول إلى انتخابات رئيس ووافقت على هذه المبادرة
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19/03/2024 14:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع للـ"أم تي في": منعنا عرقلة التمديد لقائد الجيش وقيام الحوار الشكلي ومنعنا ايضاً انتخاب رئيس تابع لمحور الممانعة
lebanon 24
19/03/2024 14:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع للـ"أم تي في": منعنا عرقلة التمديد لقائد الجيش وقيام الحوار الشكلي ومنعنا ايضاً انتخاب رئيس تابع لمحور الممانعة
lebanon 24
19/03/2024 14:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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