جعجع: هذه دول صديقة للبنان وتحاول أن تساعد في انتخاب رئيس الجمهورية ولذلك كنت صريحًا معهم بأنّ المشكلة هي لدى محور الممانعة لأنّه لا يريد انتخابات أو يريدها على قياسه

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