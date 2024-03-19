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نتنياهو: هناك جهات اسرائيلية تتعاون مع واشنطن وتمنع عملية عسكرية في رفح وتمنع انتصار اسرائيل على حماس (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-03-2024 | 08:48
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