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"لبنان 24": دبابة ميركافا إستهدفت ب 5 قذائف مباشرة أطراف راميا وبيت ليف بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها

Lebanon 24
19-03-2024 | 09:29
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